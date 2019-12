Rivedi le parole di Montella: "Florenzi-Kalinic? Penso al panettone..."

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ultima gara del 2019 per la Fiorentina di Vincenzo Montella. Ad attendere la compagine viola c'è la Roma sul prato del Franchi. Una sfida da ex per il tecnico così come per il ds Daniele Pradè, ma anche l'ultima occasione per risollevare la formazione gigliata dopo un periodo molto complicato sul piano dei risultati. Immancabile, però, durante la consueta conferenza stampa della vigilia la domanda sul mercato di gennaio: "Speriamo di mangiare il panettone prima di pensare al mercato - ha detto Montella -. Non mi interessa il mercato ad oggi. Sono concentrato solo sul campo e non ho altre possibilità". Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a riguardo nel video proposto da TuttoMercatoWeb.com.