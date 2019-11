© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, oggi presente al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, ha parlato così del momento della Lazio. Queste le parole del tecnico della Lazio prima della sfida al Cluji: "È una partita da vincere, noi giochiamo sempre per fare i tre punti. Ci siamo allenati bene con lo spirito giusto. Vogliamo dare un segnale di costanza in un percorso di crescita, ci teniamo a tenere l'ambiente molto sereno e tranquillo".