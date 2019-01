© foto di Federico De Luca

L'agente anche di Daniele Rugani, Davide Torchia, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi di calciomercato e non solo: "Rugani è un calciatore d'altri tempi, votato alla professione e a volersi migliorare piuttosto che a tutto ciò che c'è intorno ai giocatori. Rugani è un giocatore affidabile, uno da Juventus appunto. Il suo equilibrio lo porta a farsi trovare sempre pronto. Un calciatore non sta 4 anni alla Juve per caso, ci sta perché lo merita. Rugani non è mai stato in discussione e non è mai stato tra i cedibili della Juventus, significa che qualcosa di buono ha fatto. Resta a Torino a gennaio? Sì, non c'è dubbio".

Era inevitabile prolungare il calciomercato fino a fine mese?

"Se ci sono delle regole vanno rispettate. Se è stato deciso di fare un mese di mercato si fa. Però dico che è inutile ripensare tutto il calciomercato per poi tornare all'antico una settimana prima dell'inizio della sessione invernale. Io sarei per il mercato di novembre come si faceva un tempo perché quello sì che permette ai nuovi di potersi inserire al meglio".