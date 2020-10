Roma, ag. Zaniolo: "Molti club hanno fatto sondaggi. La Juventus? Non si è fatta avanti"

vedi letture

Ospite delle frequenze di Radio Radio, Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo ha parlato delle prospettive di un rinnovo contrattuale con la società capitolina, del recupero del 22 dal nuovo infortunio al ginocchio rimediato con l'Italia nelle scorse settimane. ma anche dei rumors di mercato provenienti da altri club: “Nicolò è un predestinato, se si pensa che è stato convocato in Nazionale senza aver mai fatto una partita in Serie A. Ha dimostrato di essere un talento puro. Si sono affacciati diversi club con sondaggi, ma abbiamo sempre ritenuto il percorso della Roma come migliore per la sua crescita, a prescindere dalle offerte che sono arrivate. Poi per la proprietà vecchia magari c’era bisogno di fare plusvalenze ma né noi, né Nicolò, né la famiglia ha mai pensato di andarsene dalla Roma. La Juventus? Paratici non si è fatto avanti per Zaniolo. Siamo stati noi i primi a capire che il percorso di Nicolò era quella di restare a Roma per continuare il percorso che sta facendo qui”.