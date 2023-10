Roma, Belotti: "Vogliamo vincere il girone e tutte le partite sono importanti"

Andrea Belotti, in gol due volte ieri nel successo della Roma contro il Servette, ha parlato ai canali del club del significato del successo di ieri: "Una grande vittoria, soprattutto il secondo tempo è stato da seconda squadra. Nel primo tempo abbiamo segnato ma abbiamo concesso qualcosa che non vogliamo concedere. Vogliamo vincere il girone e tutte le partite sono importanti, dobbiamo giocare da squadre vere come nel secondo tempo".

Gol a parte, lotti sempre molto in campo:

"Questo è il mio atteggiamento. Quando entro in campo do tutto me stesso per non avere rimpianti. So che i miei compagni possono essere utili a me per fare gol e io posso essere utile per difendere un pallone. Questo credo sia un atteggiamento che possa aiutare e quindi sono il primo a farlo".

Questo risultato può dare continuità?

"Bisogna avere questa continuità che spesso ci è mancata. Se tutte le partite le affronteremo come abbiamo giocato il secondo tempo potremo toglierci grandissime soddisfazioni".