Roma, caccia all'erede di Ibanez in difesa: idea Demiral, piace anche Solet del Salisburgo

Roger Ibanez è ormai destinato a lasciare la Roma, direzione Arabia Saudita. Il club giallorosso e quello arabo hanno trovato l'intesa sulla base di 26 milioni di euro più bonus, manca solo l'ufficialità. Con i soldi incassati dalla cessione del difensore brasiliano, la Roma è pronta a muoversi sul mercato alla ricerca di un sostituto in difesa. Come riporta Relevo sono due al momento i nomi sul taccuino di Tiago Pinto,

Il primo è quello di Merih Demiral, difensore turco dell'Atalanta corteggiato anche dall'Inter. La Dea ha messo il giocatore nella lista dei partenti, ma l'ex Juve vuole restare in Italia ed ha già rifiutato diverse offerte dalla Turchia. L'altro nome per la Roma è quello di Omar Solet, classe 2000 del Salisburgo. Anche in questo caso la principale avversaria della Roma è proprio l'Inter, come affermato dallo stesso giocatore qualche settimana fa: "Hanno giocato la finale di Champions, sicuramente è un club che potrebbe interessarmi. Ascolterò le loro offerte e vedremo cosa succederà".