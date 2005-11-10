Live TMW Roma, Molina: "Vincere così ti fa andare avanti. Venire qui scelta giusta"

Al termine di Roma-Atalanta, è il giallorosso Molina a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.47 - Inizia la conferenza stampa.

Sta nascendo un gruppo argentino. Come la vivi?

"Per me è bellissimo, è molto più facile entrare nello spogliatoio. Ti trovi tutto più facile: è bello".

Come hai vissuto la rimonta finale, con la spinta dello stadio?

"Bellissimo vincere una partita così: ti fa andare avanti al 100%. Sono contento per la vittoria e per l'atmosfera".

Hai preferenze di fascia?

"A destra per me è più facile. Il mister mi ha chiesto se posso giocare in qualche partita a sinistra e non c'è problema. Ma io preferisco sempre la corsia di destra".

Quanto possono fare bene Roma e Inter? Ci spieghi la gioia di Soulé?

"Noi pensiamo a noi. Abbiamo vinto una partita difficile, che ti fa andare avanti. Di Matias sono contento per il gol, ha segnato anche a Lecce: sta facendo molto bene, come tutta la squadra. Sono contento di essere qui a Roma, ho fatto la scelta giusta".

23.52 - Termina la conferenza stampa.