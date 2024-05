Roma, cinque milioni al Lipsia per Angelino. Lo spagnolo guadagnerà 1.8 milioni annui

Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, Angelino continuerà a essere un calciatore della Roma anche nella prossima stagione. Il club di Trigoria ha riscattato il terzino sinistro dal RB Lipsia e pagherà i 5 milioni di euro pattuiti in 3 anni. Il calciatore guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione.

Angeliño ha accumulato 15 presenze con la Roma nella stagione 2023/2024 da quando si è unito al club, il 30 gennaio 2024. Di queste 15 presenze in Serie A, è stato titolare in 13 ed è subentrato dalla panchina in due occasioni​. Per lui anche quattro presenze in Europa League.