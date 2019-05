Roma, clamorosa idea Mourinho per la panchina: offerto un triennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è soltanto Antonio Conte tra i grandi allenatori accostati alla Roma. Anzi, adesso ce n'è uno che in Italia ha fatto la storia. E il suo nome, in relazione alla panchina giallorossa, viene tirato fuori da una fonte autorevole come L'Equipe. I francesi fanno sapere che è in corso una trattativa con José Mourinho, che di par suo sta parlando anche con il PSG in questi giorni.

Volontà - Il tecnico portoghese, però, tornerebbe volentieri in Italia dopo l'exploit con l'Inter del Triplete e adesso l'operazione è in corso sulla base di un contratto di tre anni. Non vuole rimanere disoccupato lo Special One, che sta valutando le diverse proposte arrivate sul suo tavolo. E, tra queste, c'è anche quella della Roma.