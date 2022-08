Roma, da Zaniolo a Cristante: è in arrivo l’autunno dei rinnovi

Ultimi dieci giorni di mercato e il lavoro a Trigoria è ancora tanto tra esuberi e acquisti da fare. Dal primo settembre, però, Tiago Pinto non potrà comunque riposare perché lo aspetta un autunno all’insegna dei rinnovi. Da Zaniolo a Cristante, passando per Zalewski: situazioni tutte diverse, ma che andranno affrontate di petto a partire dalla chiusura del mercato. E quella di Nicolò, indubbiamente, è la più urgente. A luglio sembrava pronto a lasciare la capitale direzione Juventus, ora invece la sua permanenza è sempre più probabile e per questo a settembre andrà rivisto un contratto che a maggio era diventato uno dei motivi del possibile addio. Tra calciatore e Roma si parte con una certa distanza, ma la volontà dei Friedkin è di prolungare il contratto almeno di uno anno (se non di due) anche solo per evitare che il club perda forza contrattuale la prossima estate di fronte a una cessione qualora il calciatore volesse andar via. Insomma, non sarà una trattativa lampo, come invece la Roma spera vada per il rinnovo di Cristante, anche lui come Zaniolo in scadenza nel 2024.

L’agente, Giuseppe Riso, è lo stesso con il quale Pinto ha già rinnovato il contratto di Gianluca Mancini, i contatti sono continui e a settembre dovrebbe essere solo una formalità il prolungamento con adeguamento fino al 2026. Ultimo, ma non per importanza, il contratto di Nicola Zalewski. Dopo l’exploit della passata stagione Tiago Pinto ha promesso all’entourage (lo stesso di Pellegrini) che ci sarebbe stato un premio salariale su uno stipendio notevolmente più basso rispetto agli altri percepiti dai titolari della Roma. Nicola, d’altronde, arrivava dalla Primavera e aveva già visto rinnovare il suo contratto a poco meno di un milione fino al 2025. In autunno verrà ulteriormente ritoccato perché per Mourinho è un giocatore importante e sul quale puntare in futuro, anche con il ritorno di Leonardo Spinazzola.