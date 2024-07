Roma, dalla Spagna: pronta l'offerta per Rodrigo Riquelme. È l'alternativa a Chiesa

In attesa di novità sul fronte Federico Chiesa, Rodrigo Riquelme resta un nome sempre caldo in casa Roma. Proprio per questo motivo, il quotidiano spagnolo AS rivela che i giallorossi sarebbero pronti a offrire ben 20 milioni all'Atletico Madrid per strappargli via l'esterno offensivo spagnolo. Il club madrileno, però, continua a richiedere 30 milioni di euro.

I costi dell'operazione

Un mese fa l'entourage dello spagnolo ne aveva parlato con l'Atalanta, ora l'occasione si è presentata di nuovo, ma la parte complicata deve ancora iniziare. I Colchoneros sono una bottega cara e chiedono 30 milioni di euro, mentre la Roma è disposta a metterne sul piatto 20. È il momento dello studio della situazione, che ha portato anche a capire che l'ingaggio del 24enne non sarebbe un problema. Attualmente Riquelme percepisce 800mila euro, nella capitale il suo stipendio salirebbe massimo a 1,5 milioni, almeno inizialmente. Non è da escludere che l'accordo possa essere trovato a 25-28 milioni più bonus.

Le statistiche di Riquelme

Riquelme in questa stagione è sceso in campo 47 volte tra LaLiga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, segnando 4 gol.