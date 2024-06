Roma, difficile arrivare a David: da Dallinga a En-Nesyri, tutte le alternative

vedi letture

La Roma per l'attacco vuole Jonathan David. Il centravanti del Lille resta il preferito di Florent Ghisolfi, che sta cercando di insistere sul mercato francese, ma sa anche che sarà difficile acquistarlo. Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, monitora anche Thijs Dallinga del Tolosa, 19 gol nell'ultima stagione. Pure il prezzo è accessibile perché il suo valore è intorno ai 20 milioni di euro. Il presidente del suo club ha inoltre confermato di voler vendere alcuni prezzi pregiati e quindi la trattativa potrebbe davvero essere impostata.

Ghisolfi la prossima settimana incontrerà Ramadani e sonderà la disponibilità al trasferimento di Simon Banza del Braga, ma parlerà anche di Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Juventus in estate. Monitorato anche Youssef En-Nesyri, valutato 20 milioni dal Siviglia, ma che potrebbe partire anche per 15 per esigenze dovute al Financial Fair Play entro la fine del mese di giugno. Piace in Premier League al Tottenham e al West Ham.