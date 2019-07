Roma, ecco Veretout: "Volevo fare un passo in avanti in carriera"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, il neo centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato in particolare anche di Fonseca e dell'ormai ex allenatore Montella: "Cosa ha influito nella tua scelta di venire a Roma? Oggi sono qui e sono felice. Era la mia volontà. Ho dei compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Ha influito il discorso con il mister e sono felice di essere qui".

Cosa ti ha convinto della telefonata con Fonseca?

"E' una telefonata in cui mi ha manifestato che gli piacessi come calciatore e che cercava un giocatore con le mie caratteristiche. Le sue parole mi hanno convinto e non mi hanno fatto cambiare idea".

Ti ha detto qualcosa Montella sulla Roma?

"Non abbiamo parlato con il mister, era nelle mie intenzioni fare un passo in avanti in carriera".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa!