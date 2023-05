Roma, El Shaarawy: "Vinciamo a Firenze, poi ci giocheremo tutto in finale di Europa League"

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto ai canali ufficiale del club giallorosso:

"La gara con la Salernitana? Non siamo partiti benissimo, nel primo tempo c'è stata poca lucidità e poca intensità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo pareggiato, il loro gol subito dopo ci ha destabilizzato. Abbiamo creato diverse occasioni, purtroppo non abbiamo vinto, cosa che ci capita da un po'. Abbiamo dato tutto. Ce la giocheremo fino alla fine, abbiamo una strada per raggiungere la Champions, faremo di tutto per cercare di vincere e centrare l'obiettivo".

La partita di Firenze però è importante:

"Sì, potevamo avvicinarci al Milan, le cose un po' si complicano. Però il nostro dovere è cercare di vincere a Firenze e a La Spezia e provare a ottenere la Champions in entrambi i modi. Quindi restiamo uniti, non molliamo e ci proveremo fino alla fine".

Sei contento del ritorno?

"Sono contento di essere tornato prima del previsto e di aver trovato il go. Non sono al 100%, c'è un'altra partita e poi ci giocheremo tutto in finale. Sono contento del gol e di stare bene".