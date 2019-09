© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta interna per la Roma di Paulo Fonseca contro l'Atalanta. Sui perché dello stop il tecnico lusitano ha spiegato: "Bisogna riconoscere che l'Atalanta è stata migliore di noi a causa della sua pressione a tutto campo. Non abbiamo trovato le soluzioni giuste. Non credo centri nulla il sistema di gioco. La nostra intenzione di squadra era la stessa. Volevamo giocare la palla e pressare alta. Ci siamo abbassati troppo, ma non era nostra intenzione non essere aggressivi. Nonostante non abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo siamo stati stabili sul piano difensivo e con l'occasione di Dzeko. Parleremmo di una partita diversa se avessimo sfruttato le occasioni sullo 0-0".