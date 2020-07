Roma, Fonseca non si fida del Torino: "Granata senza pressioni, sarà difficile per questo"

La Roma si prepara ad affrontare il Torino in trasferta nella penultima partita del campionato in corso e Paulo Fonseca - tecnico giallorosso - in conferenza stampa ha parlato così degli avversari: "Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere".

