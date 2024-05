Panchina Milan, Van Bommel supera tutti grazie a Ibra. Fonseca prima alternativa

Ancora 180 minuti, poi Stefano Pioli lascerà il Milan. Da un mese a questa parte tutti in casa rossonera ne sono al corrente, tecnico emiliano compreso, nonostante non venga dichiarato pubblicamente. Il club di Via Aldo Rossi ha aperto da tempo il casting allenatore e nelle ultime ore - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - sono tornate a salire con forza le quotazioni di Mark Van Bommel, ex rossonero e in uscita dall'Anversa con cui ha vinto campionato e Coppa del Belgio nella scorsa annata.

Il sorpasso del tecnico olandese 47enne sugli altri nomi ipotizzati ha una ragione di fondo, ossia il legame con Ibrahimovic, forte della propria posizione dirigenziale al Milan. Il piano B invece resta Paulo Fonseca, tecnico portoghese ex Roma, oggi al Lille: un profilo valutato soprattutto nelle ultime settimane, anche se sul tavolo per Fonseca ci sono anche due offerte dalla Francia (rinnovo al Lille e la panchina dell'Olympique Marsiglia), oltre ad un altro paio di avance dall'Europa.