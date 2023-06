Roma, Friedkin su Mourinho: "È un grande uomo e un ottimo tecnico"

vedi letture

Dopo l'esibizione da pilota nel corso dei festeggiamenti per i cento anni dell'Aeronautica Militare, Dan Friedkin si è fermato per diverso tempo con i tifosi della Roma che lo hanno fermato per autografi e selfie, ma anche per chiedergli informazioni su Mourinho e la squadra. A chi gli ha chiesto del tecnico portoghese, Friedkin ha risposto: "È un grande uomo e un ottimo tecnico", stando a quanto rivela il Corriere dello Sport.