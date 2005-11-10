Roma, i Friedkin alzano la posta: 100 milioni per il mercato (al netto delle plusvalenze). I dettagli
La Roma è pronta a tuffarsi nel calciomercato estivo. Il terzo posto ottenuto al termine di una rincorsa importante, impone ai Friedkin di allestire una rosa all'altezza che possa affrontare la prossima Champions League. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si attende dei rinforzi in ogni reparto per poter affrontare la stagione che verrà con più serenità avendo più scelta dei giocatori e quindi una rosa decisamente più ampia.
Cento milioni da mettere nel mercato
E la proprietà sembrerebbe orientata ad andare in questa direzione. L’obiettivo resta rinforzare la rosa dando ovviamente un occhio al bilancio e soprattutto al FFP. Al di là quindi delle plusvalenze, che andranno comunque fatte, il club sembra sempre più intenzionato ad effettuare alcuni investimenti. Tre acquisti top con il numero uno del club della capitale che potrebbe mettere sul piatto una cifra che si aggirerebbe attorno ai cento milioni di euro.
Da Greenwood ad Alajbegovic: le operazione nel dettaglio
Nello specifico potrebbero arrivare profili del calibro di Mason Greenwood. La Roma infatti sarebbe pronta ad investire circa 45 milioni di euro per il giocatore di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Nel mirino c’è anche il bosniaco Alajbegovic per cui invece i milioni da investire non dovrebbero essere oltre i 25.