Ufficiale Roma, già finita l'avventura di Guerrero in giallorosso. Va all'Alaves

vedi letture

Approdato alla Roma nell'ultima sessione estiva di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, l'avventura di Julen Jon Guerrero è già giunta al capolinea. Come si apprende dai canali ufficiali dell'Alaves, il calciatore spagnolo classe 2004 ha fatto ritorno in patria.