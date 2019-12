© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bastano sette minuti alla Roma per sbloccare il risultato. Movimento di Dzeko in profondità, con il bosniaco che anticipa in maniera secca il portiere del Wolfsberg. Dagli undici metri Perotti non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi, attualmente primi nel girone attendendo il risultato di Borussia Moenchengladbach-Istanbul Basaksehir.