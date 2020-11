Roma, il gioiellino Tripi nel mirino della Juve. Paratici ci ha già provato in estate

La Juventus, da sempre molto attenta ai giovani talenti del futuro, ha messo nel mirino Filippo Tripi, capitano della Roma Primavera che si ispira a Sergi Busquets ed è già nel giro della prima squadra, come testimoniato dalla convocazione nell’ultimo impegno di Europa League. Secondo il Corriere di Torino, i giallorossi valutano il prolungamento di contratto attualmente in scadenza nel 2022, ma la Juve c’è e ci ha già provato, nei discorsi estivi per Edin Dzeko e Mattia De Sciglio. Un’idea non tramontata, che potrebbe tornare d’attualità a gennaio o la prossima estate.