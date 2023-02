Roma, Karsdorp e Spinazzola pronti a tornare in gruppo. Possono essere convocati

vedi letture

Stando a quanto rivela Sky, Karsdorp e Spinazzola hanno superato i rispettivi infortuni muscolari e saranno a disposizione di José Mourinho per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League a Salisburgo: l'olandese tornerà tra i convocati dopo oltre tre mesi da quel Sassuolo-Roma, match dopo il quale era finito ai margini in seguito alla sfuriata di Mourinho. Finito il mercato, in cui il club lo ha trattenuto, le parti sono pronte ad una inaspettata rinconciliazione.