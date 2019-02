© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cena milanese di domenica sera tra Nicolò Zaniolo, suo padre Igor e due spagnoli, ha fatto subito pensare a un eventuale assalto delle big iberiche in vista della prossima stagione. In realtà, è stato lo stesso padre del calciatore a confermare come presto si parlerà del suo rinnovo di contratto, anche perché è difficile pensare a un prossimo futuro romanista senza il giovanissimo talento acquistato dall'Inter nell'operazione Nainggolan. A fine stagione il suo nuovo agente Vigorelli si siederà al tavolo con Monchi e i dirigenti giallorossi per trovare un'intesa con adeguamento rispetto ai 300mila euro scarsi che il giocatore percepisce in questo momento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.