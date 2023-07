Roma, Llorente scala le gerarchie: "C'è molta strada da fare, ma le sensazioni sono buone"

Dopo sei mesi senza tantissimo spazio, con nove presenze in campionato e tre in Europa League, per un totale di poco più di 700 minuti collezionati, Diego Llorente è tornato alla Roma quest'estate. Ancora in prestito, ancora dal Leeds United (retrocesso nel frattempo in Championship), a cui è ancora legato da un contratto fino al 2026. Ma la stagione appena cominciata potrebbe garantire un maggiore minutaggio al difensore spagnolo.

Le gerarchie scalate e la "molta strada da fare"

In questo pre-campionato il classe '93 pare aver scavalcato Roger Ibanez nelle gerarchie. José Mourinho pare intenzionato a puntare forte sul centrale iberico, che dopo l'amichevole con lo Sporting Braga di ieri ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: "C'è ancora molta strada da fare, ma le sensazioni sono molto buone. Continuiamo a lavorare! Daje Roma!".