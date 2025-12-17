Betis, nuovo stop per Diego Llorente: problema all'adduttore, è uscito dopo 5' nell'ultimo match

Diego Llorente è stato suo malgrado uno dei protagonisti nella sfida di lunedì tra il Betis e il Rayo Vallecano. Il difensore era partito titolare nello schieramento di Manuel Pellegrini, ma la sua partita è durata appena cinque minuti: il tempo necessario per fermarsi a causa di un infortunio e lasciare il posto a Marc Bartra sul campo di Vallecas. Per l'ex Roma si tratta di un nuovo stop che arriva nel momento meno opportuno. Il centrale stava infatti cercando continuità dopo il grave infortunio della scorsa stagione, che lo aveva costretto a saltare tutta la fase finale del campionato. Un passo indietro nel suo percorso di rilancio, soprattutto alla luce delle buone sensazioni lasciate nelle recenti apparizioni in Europa League e in Copa del Rey.

Subito dopo l’episodio, nello staff e nello spogliatoio verdiblanco è prevalsa comunque la prudenza. "Ha un problema all’adduttore, non c’entra nulla con il precedente infortunio", ha chiarito Pellegrini, provando a spegnere l’allarme e mostrando fiducia in un recupero relativamente rapido. Il tecnico cileno punta a riaverlo a disposizione nel minor tempo possibile, consapevole dell’importanza del giocatore nel suo progetto.

Nella scorsa Liga, Llorente era stato il calciatore del Betis con il maggior minutaggio, un ruolo di leadership che oggi appare inevitabilmente ridimensionato. All’interno del club, però, la fiducia resta totale: si è convinti che, una volta ritrovata la piena condizione fisica, il difensore possa tornare su livelli di rendimento molto alti.