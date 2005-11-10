Roma, Mancini elogia i nuovi acquisti: "Ragazzi giovani e forti, con loro rosa più di valore"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 3-3 nella sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Roma matura che non molla mai?

"Non l'abbiamo mai fatto, solo l'anno scorso a Milano con l'Inter. Ci crediamo sempre, non ci siamo abbattuti dopo il terzo e oggi chi è entrato dalla panchina non ha abbassato il ritmo. La squadra rimane sempre attiva al massimo e siamo molto contenti".

Come si sono integrati i nuovi?

"Sono arrivati ragazzi giovani e forti. Balerdi ha portato esperienza e leadership. Tutti hanno aumentato il valore della rosa, diamo tutto per questa maglia e per portare a casa il risultato".

Tre gol subiti: vi dà un po' fastidio?

"Ci sono partite in cui li prendi e altri no. Sul gol di Anguissa potevamo gestire meglio, il primo di McTominay ne sapevamo la forza e il terzo dalla distanza. Importante è stato reagire e farne 3".