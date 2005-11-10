Roma, Mancini salta il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare al flessore destro

Mister Gian Piero Gasperini ha diramato finalmente lista dei convocati per Roma-Sassuolo, gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. La notizia principale riguarda l'assenza di Gianluca Mancini, costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Al suo posto si scalda Daniele Ghilardi.

I convocati della Roma per il Sassuolo

Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger.

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena.

Come arriva la Roma alla sfida col Sassuolo

Gasperini dovrebbe affidarsi ancora al consueto 3-4-2-1, senza escludere qualche cambio nell'undici titolare per gestire le energie dopo l'impegno europeo. In porta è ancora out Gollini, già assente a Manchester a causa di un problema alla schiena: toccherà nuovamente a Vasquez. Nel reparto arretrato, al fianco di Ndicka e Balerdi ci sarà Ghilardi, visto il nuovo infortunio di Mancini. Sulla corsia destra è aperto il duello tra Molina e Lulli, mentre Wesley parte in vantaggio a sinistra. In mediana, invece, Cristante dovrebbe fare coppia con de Roon, in ballottaggio col rientrante Konè. Alle spalle dell'unica punta Malen, ancora favorito su Castro, dovrebbero agire Soulé e Rodrigo Mora.