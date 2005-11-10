Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: cambio al vertice, c'è Tavares

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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: cambio al vertice, c'è TavaresFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
13.10.2026 17:23Serie A
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Stravolta la classifica dei migliori difensori di Serie A. Dopo 6 giornate si prende il primo posto Nuno Tavares, mentre Balerdi precipita dalla vetta scendendo fino al 5° posto. Due nuovi ingressi, Jacobo Ramon direttamente al secondo posto e Gianluca Mancini a completare il podio. Escono Mario Hermoso e Wesley. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Nuno Tavares (Lazio) 6.60 (5)
2. Jacobo Ramón (Como) 6.50 (6)
3. Gianluca Mancini (Roma) 6.50 (6)
4. Yann Aurel Bisseck (Inter) 6.50 (5)
5. Leonardo Balerdi (Roma) 6.50 (4)
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