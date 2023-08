Roma, Matic preoccupa: una parte dello spogliatoio non ha preso bene il suo atteggiamento

Nemanja Matic preoccupa la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Rennes gli ha offerto un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro a stagione e lui sta vacillando. Il fatto che abbia smesso di allenarsi con i compagni da una settimana, ufficialmente per un problema muscolare, insospettisce ancora di più, così come la sua non presenza sui social, dove dal 2 agosto, giorno dopo il compleanno di Dybala, se ne sono perse le tracce.

Il suo silenzio è dovuto anche al Rennes - si legge - e la sua uscita di scena non ha fatto piacere anche a una parte dello spogliatoio perché lui è ritenuto un leader e un simbolo non si può tirare fuori o decidere di andare via a pochi giorni dall'inizio della stagione. Questo è il pensiero di alcuni senatori che non stanno digerendo i suoi atteggiamenti, con la Roma che ripete di volerlo tenere, ma che potrebbe accettare 7-8 milioni di euro.