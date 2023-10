Roma, Mourinho saluta 14 convocati. Partono anche due "bambini" di José

José Mourinho perderà ben quattordici giocatori durante la sosta. È questo infatti il numero di calciatori della Roma convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni dei prossimi giorni. Tra di loro, anche due "bambini", come allo Special One, che in campo gli dà poi spazio, piace chiamarli, come Pisilli e Pagano.

ITALIA

Bryan Cristante, Gianluca Mancini

* Italia-Malta, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

DANIMARCA

Rasmus Kristensen

* Danimarca-Kazakistan, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* San Marino-Danimarca, martedì 17/10 ore 20:45 - Amichevole

BELGIO

Romelu Lukaku

* Austria-Belgio, venerdì 13/10 ore 19 – Qualificazioni Euro 2024

* Belgio-Svezia, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

PORTOGALLO

Rui Patricio

* Portogallo-Slovacchia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Bosnia ed Erzegovina-Portogallo, lunedì 16/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

TURCHIA

Zeki Celik

* Croazia-Turchia, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

* Turchia-Lettonia, domenica 15/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024

ARGENTINA

Leandro Paredes

* Argentina-Paraguay, venerdì 13/10 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026

* Perù-Argentina, mercoledì 18/10 ore 04:00 - Qualificazioni Mondiali 2026

COSTA D'AVORIO

Evan Ndicka

* Costa D'Avorio-Marocco, sabato 14/10 ore 19 – Amichevole

* Costa D'Avorio-Sudafrica, sabato 17/10 – Amichevole

IRAN

Serdar Azmoun

* Giordania-Iran, venerdì 13/10 ore 20 – Amichevole

ALGERIA

Houssem Aouar

* Algeria-Capo Verde, giovedì 12/10 ore 21 – Amichevole

* Egitto-Algeria, lunedì 16/10 – Amichevole

ITALIA UNDER 21

Edoardo Bove

* Italia-Norvegia, martedì 17/10 ore 17:45 – Qualificazioni Euro 2025

POLONIA

Nicola Zalewski

* Far Oer-Polonia , giovedì 12/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

* Polonia-Moldavia, domenica 15/10 ore 20,45 – Qualificazioni Euro 2024

ITALIA UNDER 20

Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli

* Italia-Polonia, venerdì 13/10 ore 18 – Elite League Under 20