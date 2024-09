Roma, oggi incontro con il Galatasaray per Zalewski: risposta definitiva attesa oggi

vedi letture

Sono ore decisive per il possibile passaggio di Nicola Zalewski, esterno offensivo polacco della Roma, al Galatasaray: lo rivela la redazione di Sky Sport, che rivela come nella giornata di oggi si sia tenuto a Roma un incontro tra i giallorossi e il club turco. Si va alla ricerca di un'intesa sia per quanto riguarda il giocatore che tra le due società. Una decisione definitiva fra tutte le parti in causa è attesa nella serata di oggi.

Zalewski alla Roma guadagna 350mila euro netti, ma con un contratto in scadenza il prossimo giugno potrebbe in futuro accordarsi con altre società da svincolato. Per questo motivo la società giallorossa ha già dato il suo benestare alla cessione, ma prima serve la risposta del calciatore che, in un senso o nell'altro, arriverà nelle prossime ore.

Sull'eventuale addio del giocatore ha detto la sua oggi anche "Il Capitano" Francesco Totti: "Per me è semplicissima la risposta: bisogna fare chiarezza. Se esci allo scoperto dicendo la verità alla gente diventa tutto più semplice. Se nascondi quello che c’è all’interno di Trigoria diventa più complicato per tutti, sia per chi ci lavora che per chi spera in un’annata da grande Roma. Bisogna essere obiettivi, i tifosi della Roma vogliono questo".