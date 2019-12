© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Perotti, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani in Europa League contro il Wolfsberg: "Ho lavorato tanto per stare bene, avevo fatto un buon ritiro ma purtroppo mi sono fermato per un mese e mezzo. Non pensavo di restare ai box per così tanto, ora sperp di aiutare i miri compagni. Domani dobbiamo vincere, queste partite possono sembrare facili ma dobbiamo scendere in campo col piglio giusto. Ho tanta fiducia nei miei compagni, è arrivato il momento di vincere qualche trofeo e spero che possa essere l'anno giusto".