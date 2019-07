Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella ha scelto l'Inter. La conferma, durante la conferenza stampa di presentazione, è arrivata direttamente dal direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi: "Su Barella sono state dette tante inesattezze. Il giocatore era molto contento di venire alla Roma, dopo un accordo precedente tra le due società. Tra l'intermezzo dopo l'addio di Monchi si è persa per strada le ipotesi di mercato e si è perso tempo. Si è inserita l'Inter, ha fatto la sua proposta al Cagliari e al giocatore. Conte ha chiamato il giocatore, su questo il mister è molto bravo. Non riteneva la Roma al livello dell'Inter, ci sta che abbia scelto la metà della Champions. Non ho mai chiamato Barella, ma ha scelto l'Inter".

