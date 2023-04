Roma, probabile tournée estiva a Singapore: ecco quali top club potrebbe affrontare

Secondo quanto riportato dal portale The Straits Times, in estate la Roma potrebbe prendere parte a un torneo amichevole che si svolgerà a Singapore con altri top club internazionali come Liverpool, Bayern Monaco e Tottenham. L'indiscrezione non è stata ancora confermata in via ufficiale ma sembra che i giallorossi preferiscano questa possibilità rispetto a una tournée in USA.