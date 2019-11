Roma, Santon: "Felice della mia prestazione, ma potevamo fare di più"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon è stato intervistato da Roma TV al termine della sconfitta rimediata con il Borussia Monchengladbach.

Perdere così brucia parecchio

“Fa male, specialmente all’ultimo minuto dopo aver disputato una buonissima partita. Abbiamo sprecato qualche occasione, dopo il gol potevamo vincerla, dobbiamo accettare questa sconfitta e pensare solo al Parma”.

Cosa è successo al 90’?

“Forse stanchezza, poi la palla viene buttata dentro e l’attaccante, in posizione perfetta, riesce a far gol: questo è il calcio. Dobbiamo reagire e non possiamo buttarci giù. È importante andare a vincere a Parma e continuare a lavorare durante la sosta”.

Petrachi ha detto che Fonseca mette in campo sempre gli 11 uomini migliori al momento

“Io lavoro duro da inizio stagione, il mister mi sta dando fiducia, io cerco di ripagarla al meglio. Penso di aver fatto buona prestazione, ma non sono contento al 100%, perché perdere così è dura”.