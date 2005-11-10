Roma, scherzetto di Mou: un Real Madrid piazzato rimonta nel finale. Gasp: “Superiori per 80 minuti”

Dopo 189 giorni, la Roma torna a fare i conti con la sconfitta. Una battuta d’arresto che fa male per come è maturata e per la firma che porta con sé: quella di un vecchio amico come José Mourinho. I giallorossi disputano 80 minuti di altissimo livello, dominano il Real Madrid e si portano sul 3-1, prima di subire una clamorosa rimonta nel finale. Ai Blancos bastano tre calci piazzati per ribaltare il risultato e rendere amaro il ritorno della Champions League allo Stadio Olimpico. L’ennesima rimonta subita dalla Roma negli ultimi mesi, un campanello d’allarme che impone una riflessione.

Roma, Gasp non cancella gli 80 minuti: il finale però fa male In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha invitato a non lasciarsi condizionare dall’epilogo della gara, sottolineando quanto di buono mostrato dalla squadra per gran parte del match: “Questo risultato porta il rischio di cancellare gli 80 minuti fatti bene, io non lo posso fare. Usciamo delusi da questa gara per l’epilogo, ma siamo stati superiori al Real”.

Il tecnico ha poi analizzato le ragioni del crollo nel finale, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento della squadra nei momenti decisivi: “Siamo stati passivi: potevamo difenderci meglio. Forse c’è stata poca personalità e non abbiamo capito che il momento era cruciale”.



Roma, Mourinho punge: “Sapevo che la benzina sarebbe finita” Di diverso avviso, almeno nella lettura della rimonta, José Mourinho. Dopo aver riconosciuto le difficoltà incontrate dai suoi uomini nei primi 80 minuti e aver rivolto i complimenti alla Roma, il tecnico portoghese ha individuato alcuni dei fattori determinanti della partita: “Sono una squadra fortissima, ma non si può giocare con quell’intensità per 90 minuti: sapevo che la benzina sarebbe finita”.

Infine, lo Special One ha commentato l’accoglienza ricevuta dallo Stadio Olimpico, che lo ha riabbracciato da avversario in una serata dal sapore speciale: “Senza parole, non c’è nulla da dire”. Un tributo che ha confermato il legame tra Mourinho e il popolo romanista, nonostante una sconfitta che lascia in eredità tanti rimpianti.