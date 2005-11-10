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Roma, dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Koné, ma non per l'immediato

Roma, dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Koné, ma non per l'immediato TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:45Serie A

Dopo i sondaggi arrivati dalla Premier League, per Manu Koné si apre anche una possibile pista spagnola. Il centrocampista della Roma è infatti finito nel mirino del Real Madrid di José Mourinho, alla ricerca di profili di alto livello per il futuro della propria mediana. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i Blancos apprezzano particolarmente il francese, per il quale la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Real Madrid, prima dovrebbe partire un centrocampista

Un eventuale assalto a Koné sarebbe comunque subordinato a una cessione nel reparto. Il Real Madrid dispone già di numerose alternative in mezzo al campo e, prima di pensare a un investimento così importante, avrebbe bisogno di liberare spazio nella rosa. Una condizione che rende complicato immaginare sviluppi concreti nell'immediato per il centrocampista giallorosso.

Mourinho considera chiuso il mercato in entrata

A frenare ulteriormente la pista è soprattutto la posizione attuale del Real Madrid, che considera sostanzialmente conclusa la propria campagna acquisti. Lo stesso Mourinho ha confermato pubblicamente che non sono previsti altri innesti in questa fase finale della sessione. L'interesse per Koné va dunque interpretato soprattutto in ottica futura: il francese è entrato nei radar dei Blancos, che potrebbero tornare a seguirne la situazione in vista delle prossime finestre di mercato.

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