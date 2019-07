© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo è incedibile. Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Roma è arrivata la tanto attesa svolta per quanto riguarda il futuro del talento classe '99.

Rinnovo e aumento - Zaniolo ha ripreso ad allenarsi in questi giorni anticipando il rientro dalle ferie dopo l'Europeo con l'Under 21 azzurra. Ha parlato col ds Petrachi, che gli ha promesso il rinnovo al termine dell'attuale sessione di mercato (contratto fino al 2024 da 1,8 milioni di euro bonus compresi a salire), e poi con mister Fonseca, che lo ha fatto sentire importante in vista della prossima stagione.

Trequartista - Sarà questo il ruolo di Nicolò Zaniolo nella Roma di Fonseca, anche se all'occorrenza l'ex Inter e Fiorentina potrebbe giocare pure da esterno. La Juventus e le altre pretendenti, insomma, dovranno aspettare almeno un altro anno. Il club capitolino ha rifiutato tutte le offerte e ai bianconeri sarà concessa eventualmente solo una prelazione per l'anno prossimo.