Roma, Tiago Pinto: "Dybala? Non so cosa farò io, figuriamoci lui. Dobbiamo essere felici sia qua"

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di SKY Sport prima della sfida contro il Feyenoord: "Dybala? Su Paulo devo dire che il futuro è giocare questa sera, oltre a oggi che ti devo dire? Mi piace che un club come la Roma sia riuscito a prendere Dybala, contro tanta concorrenza, a fare un contratto triennale più uno. Tutti i giorni si discute del futuro di Dybala, non posso dire molto di più. Il calcio è il calcio, tutte le sessioni di mercato possono succedere tante cose. Ci dovremmo godere di più del fatto che abbiamo preso Dybala. Non posso parlare del mio futuro, figuriamoci per Paulo. È il calcio".

"Ho sentito De Zerbi che aveva detto che era difficile essere allenatore in Italia, perché sono 60 milioni di allenatori. Voi guardate sempre il lato negativo. Dopo i gironi della Champions le squadre italiane non hanno subito gol, a parte il Napoli che giocava contro il Milan. Le italiane stanno facendo molto bene in Europa, poi facciamo fatica perché la Serie A è molto forte, ci sono giornate in cui giochiamo con meno di 72 ore. Bologna e Sassuolo possono mettere in difficoltà tutti. Noi vogliamo essere in tutte e due le competizioni".

"Sulle pole position di Aouar non voglio fare come la Ferrari, perché va in pole position e poi non arriva alla fine. Su Smalling non abbiamo mai nascosto che volessimo rimanesse, prossima settimana avremo novità. Aouar è spesso accostato alla Roma, è un grande giocatore".

"No".

"Ieri il mister ha detto una cosa importante. Nel calcio non viviamo nel passato. Il Feyenoord è cambiato, ha 9 giocatori differenti, è una squadra forte e organizzata, ha fatto un mercato importante e scelte molto buone. La Roma è cresciuta tanto come esperienza europea e competitiva. La qualificazione si deciderà la prossima settimana".