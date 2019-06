Roma, Totti sempre più lontano: dai pochi poteri al rapporto con Baldini

© foto di Federico Gaetano

Francesco Totti sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset l'ex capitano sta infatti maturando l'idea di lasciare il club giallorosso, rifiutando l'offerta di diventare il nuovo direttore tecnico.

Assenza a Londra - Il fatto che Totti non sia partito per il vertice di Londra con il neo tecnico Fonseca è un indizio molto importanti ed entro fine mese è attesa la risposta definitiva. L'arrivo di Gianluca Petrachi avrebbe di fatto limitato i poteri sul mercato dell'ex numero 10 e questo aspetto non lo convince affatto.

Baldini decisivo - L'intoppo nelle parti sta nella figura di Franco Baldini, stretto collaboratore come consulente del presidente Pallotta e da tempo in pessimi rapporti con lo stesso Totti. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti ma le opzioni sono due: o Totti accetterà il ruolo di direttore tecnico oppure sarà addio dopo 27 anni.