Roma, tutto su Paredes con Matic al Rennes: l'argentino preferisce l'Italia al Galatasaray

Avvicendamento a centrocampo in casa Roma.Nemanja Matic ha espresso la sua volontà di trasferirsi al Rennes, che gli ha offerto un ricco biennale con opzione per il terzo anno, ed è stato accontentato. Oggi c'è stato l'accordo tra i giallorossi e in francesi, ed è proprio in Ligue 1 che gioca l'eventuale rimpiazzo.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, a Trigoria hanno individuato da tempo in Leandro Paredes il sostituto ideale per prendere il posto del serbo. L’argentino è rientrato al Paris Saint-Germain dopo un anno deludente alla Juventus e nella Capitale tornerebbe molto volentieri: su di lui nelle ultime ore c’è stata un’accelerata da parte del Galatasaray, ma lui preferirebbe la Roma.