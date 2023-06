Roma, un'idea per l'attacco del futuro: trattativa col Troyes per il classe 2004 Savio

vedi letture

Il general manager della Roma Tiago Pinto, scrive il Corriere dello Sport, ha avviato una trattativa coi francesi del Troyes per Savio, attaccante brasiliano classe 2004. Trequartista di piede mancino, la società giallorossa lo ha seguito da vicino durante il recente Mondiale Under20 dove ha segnato un gol e fornito 3 assist. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al PSV, prima di fare ritorno in Francia dove però sembra destinato a restare per poco tempo.