La Roma ha vinto a Lecce e la squadra di Fonseca allarga i propri orizzonti per una stagione di alto livello. Il responso più importante, come di consueto, arriva dal centravanti trattenuto con forza in estate nonostante la corte serrata dell’Inter capolista: quell’Edin Dzeko che anche al Via del Mare ha deciso la sfida con un colpo di testa che proietta la squadra allenata dal portoghese al quinto posto in classifica e soprattutto ad un giro di posta piuttosto ridotto da chi occupa le posizioni utili per la conquista di uno dei posti validi per la Champions League. Una Roma che si piace, forse anche oltre le misure più lecite, e che non chiude le partite ma le accompagna prendendosi qualche rischio di troppo, figlio di una difesa che ancora non funziona come dovrebbe e chissà se mai lo farà. Ma intanto la Roma vince, e prosegue un percorso di crescita che regala ottimismo al suo tecnico ed ai suoi tifosi.