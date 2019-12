Sky Sports in Inghilterra ha stilato una classifica dei 20 sportivi più importanti degli ultimi 10 anni, classifica vinta dalla tennista americana Serena Williams. Il primo calciatore è al terzo posto e si tratta di Cristiano Ronaldo, un gradino sopra rispetto a Lionel Messi fermo al quarto. Al secondo posto c'è il pilota Lewis Hamilton, mentre non ci sono più calciatori in graduatoria ma una calciatrice sì, ovvero Marta, brasiliana che si è classificata al 16° posto. Purtroppo nessun atleta italiano è presente in lista.