Rosella Sensi posta un video e scrive a Zaniolo: "Sono dispiaciuta. Ecco cosa ti perdi"

Rosella Sensi prende la parola e tramite i propri social racconta il proprio dispiacere per la vicenda Nicolò Zaniolo: "Non credo sia giusto entrare nelle dinamiche di una società e di una squadra quando si è fuori. Per questo sono voluta rimanere in silenzio fino ad oggi sulla storia Zaniolo, in attesa di un epilogo che potesse dare un senso a tutto.

E ora non posso che essere dispiaciuta. Nicolò è un ragazzo che aveva la possibilità di diventare un idolo per questa città, ma che temo non abbia mai capito il vero valore di Roma e della Roma.

Una squadra che lo ha fatto crescere, che lo ha coccolato nei momenti difficili, che lo ha aspettato. Con dei tifosi che gli hanno voluto bene finché hanno potuto, che lo hanno difeso anche quando era difficile farlo, che lo hanno accolto come uno di famiglia. Come un romano. Forse tra un po’ di tempo se ne renderà conto.

Il più grande dispiacere ora è solo per la Roma che deve fare a meno di un giocatore titolare, anche se ultimamente poco determinante, senza averle dato la possibilità di sostituirlo in maniera adeguata.

Ecco cosa ti perdi".