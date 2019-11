"Nessuno vuole frenare lo stadio, ma non accetto pressioni". A margine dell'inaugurazione dell'anno accademico al Politecnico, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato sulla questione San Siro. Ecco quanto riportato da calcioefinanza.it: "Cerco di essere chiaro come non lo sono mai stato e se le squadre vogliono fare lo stadio, facciamolo domani mattina.

Nessuno vuole frenarlo, ma se vogliono fare hotel, uffici e centri commerciali se ne discute e non accetto nessuna pressione. Per cui, visto che si farebbe anche su terreni nostri, il progetto deve essere compatibile con le necessità della città e del quartiere.

Non continuiamo a ingannare la gente parlando di stadio, il tema qui è fare altro. Inutile quindi fare pressioni o mettere fretta, perché ci sono regole precise da rispettare. Da quando sono sindaco non abbiamo autorizzato altri commerciali perché cerchiamo un equilibrio diverso sugli spazi commerciali anche per tutelare i piccoli negozi”.