Samp, 7 giorni alla partenza della nuova stagione fra mercato e società

Una nuova stagione è pronta ad iniziare. Mancano sette giorni al via degli allenamenti della Sampdoria che si svolgeranno al “Mugnaini” di Bogliasco e che faranno da apripista al ritiro di Ponte di Legno. Sarà una stagione ricca di novità e la prima si chiama Eusebio Di Francesco. Il tecnico blucerchiato ha parlato ai canali ufficiali della società dalla sua Ambuceto mentre nei prossimi giorni arriverà in città per calarsi definitivamente nel suo nuovo ambiente lavorativo. Intanto la società sta lavorando sul mercato per affidare all’ex tecnico di Roma e Sassuolo una formazione competitiva con l’obiettivo di confermarsi nei livelli delle ultime stagioni e poi provare ad alzare l’asticella.

Già quattro i nuovi acquisti - Fra i nuovi arrivi che partiranno alla volta del ritiro in Val Camonica ci sono già Thorsby, Chabot, Maroni e Depaoli che sono già stati ufficializzati dal club di Corte Lambruschini ma la settimana in corso sarà decisiva per mettere appunto nuovi innesti. Il sogno è quello di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genk che ha già avuto un legame speciale con Genova. Ha realizzato a Marassi contro l’Italia il suo primo e unico gol con la Nazionale ucraina.

Fronte società - I prossimi giorni, o più probabilmente le prossime settimane, potrebbero essere anche decisivi per quello che riguarda il futuro societario. Il presidente Massimo Ferrero, in un’intervista concessa al Giornale di Sicilia, ha ufficializzato la sua possibilità a vendere il club blucerchiato. Alla finestra ci sono il gruppo Vialli e il fondo Aquilor e chissà che nelle settimane che verranno non ci possa essere un’accelerazione verso una delle due trattative.