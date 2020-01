© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Nzonzi diretto verso il Rennes il West Ham sarà costretto a cambiare obiettivo per la mediana. Senza però lasciare la Serie A. Le attenzioni degli Hammers, stando a quanto riportato dal Daily Star, si sono direzionate su Ronaldo Vieira della Sampdoria. Il giocatore ex Leeds è stato visionato dal club londinese nel match di campionato contro il Sassuolo e nella giornata di oggi è attesa l'offerta ufficiale ai blucerchiati per lui. Vieira (23) ha una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro.