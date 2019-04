© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jamie Dinan e Alex Knaster preparano il prossimo assalto alla Sampdoria, stando al Corriere dello Sport: ci sarebbe già un foglio di carta con una cifra più alta rispetto all’ultimo contatto con lo stato maggiore blucerchiato. I due magnati, proprietari rispettivamente dei fondi York e Pamplona Capital, avrebbero deciso di alzare l’asticella economica per accelerare anche in anticipo rispetto a metà aprile. Gianluca Vialli sarebbe il presidente e rimane in attesa a Londra di ricevere la telefonata giusta. L’advisor Mediobanca si prepara a giorni intensi, visto che potrebbe arrivare anche un nuovo riscontro dal fondo inglese Aquilor che sta studiando senza fretta l’operazione Sampdoria.